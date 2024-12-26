İstanbul Boğazı’nda Arızalanan Tanker, Ahırkapı Demir Sahası’na Demirletildi

Yalova'dan Rusya'ya seyir halinde olan Cordelıa Moon isimli tanker, İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arızalanmış, ardından İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak durdurulmuştu.

AHIRKAPI DEMİR SAHASI’NA DEMİRLETİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, arızalanan 274 metre boyundaki tanker için harekete geçmişti. Halatlar yardımıyla emniyete alınan gemi, Ahırkapı Demir Sahası’na demirletildi.

KIYI EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, gemiye ilişkin şu açıklamayı yaptı: Yalova’dan Rusya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde makine arıza yapan Cordelıa Moon isimli 274 m boyundaki tanker, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda ve Kılavuz Kaptanımız refakatinde, Kurtarma-8, Kurtarma-10 ve Kurtarma-11 römorkörlerimizce yedeklenerek Ahırkapı Demir Sahası’na emniyetle demirletildi.

Kaynak: İHA