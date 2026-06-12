İstanbul'dan Ankara’ya Kritik Atama

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Başkent yargısında kritik bir bayrak değişimi yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin Yargıtay Üyeliği'ne seçilmesinin ardından boşalan en stratejik koltuğun yeni sahibi bell oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara'nın yeni başsavcısı olarak görevlendirildi.

İKİ YENİ BAŞSAVCI VEKİLİ

Yayımlanan kararname, Ankara Adliyesi'nin tepe yönetim kadrosunu da yeniden şekillendirdi. Başsavcı Aykut Çelik ile birlikte çalışacak ve kritik büroları girişecek iki yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili şu isimler oldu:

HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nde vekaleten Genel Müdür Yardımcılığı yapan Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz

Kaynak: ANKA