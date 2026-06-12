Rusya'da Saldırıya Uğrayan Tanker Yoğun Güvenlik Eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan Geçti
Rusya'nın Kavkaz Limanı'nda insansız deniz aracı (İDA) saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı 'Asteri' isimli tanker İstanbul Boğazı'ndan geçti. Kıyı emniyetine ait romörkörler tarafından geçişi sağlanan geminin aldığı hasar havadan görüntülenirken, geçiş esnasından İstanbul Boğazı transit gemi trafiğine kapatıldı.
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Rusya'nın Kavkaz Limanı'nda insansız deniz aracı saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı 'Asteri' isimli tanker İstanbul Boğazı'ndan geçti.
GEÇİŞ ESNASINDA BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörlerin eşlik ettiği tankerin geçişi sırasında İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı.
ALDIĞI HASAR ORTAYA ÇIKTI
Tankerin geçişisi sırasında, İDA saldırısı esnasından aldığı hasar da dron kameraları tarafından kaydedildi.
Kaynak: DHA
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