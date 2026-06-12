SGK 32 İlacı Daha Geri Ödeme Listesine Aldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, vatandaşların tedaviye erişimini kolaylaştırmak amacıyla 32 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine dahil edildiğini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. 21'i yerli üretim olan ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli kapasitemizi güçlendiriyor, vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum."
Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.💊— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) June 12, 2026
21’i yerli üretim olan ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli kapasitemizi güçlendiriyor, vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz.
İlaçların hastalarımıza şifa olmasını… pic.twitter.com/YSyhUTZu3u
Kaynak: AA