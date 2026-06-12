Bahçeli İki İsme Birden Yüklendi: CHP'nin Tarihsel Sorumluluğuna Uygun Davranmıyorlar

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Son dönemde CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan krizin yalnızca parti içi bir mesele olmadığının altını çizerek bunun Türkiye'nin siyasi gündemini doğrudan etkileyen bir sorun haline geldiğini belirtti.

ÖZEL'İ DE KILIÇDAROĞLU'NU DA ELEŞTİRDİ

CHP'de yaşanan tartışmaların derinleştiğini vurgulayan Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'i eleştirdi. Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel, söylem ve eylemleriyle CHP'nin tarihsel sorumluluğuna uygun bir görüntü ortaya koyamamaktadır. Sürecin seyri ayrışmanın somut adımlarıyla şekillenmektedir" dedi.

'AYNI ZAMANDA DEVLETİN VE MİLLETİN SORUNUDUR'

Bahçeli, yaşananların yalnızca CHP'nin iç sorunu olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekerek, "Unutulmamalıdır ki CHP’nin iç sorunu gibi görünen meseleler aynı zamanda devlet ve milletin de sorunudur. Toplumsal huzuru bozan, siyasal istikrarı tehlikeye atan, hukuka güveni sorgulayan bu tavır sürdürülebilir değildir. Bunun için devlet ve milleti ilgilendiren her konu gerçekliğin ve sağduyunun zemininde tartışılmalı, istikrar ön planda tutulmalıdır. Siyaset kurumu, toplumsal meselelere çözüm üretme sorumluluğunu göz önünde bulundurmalı, kabiliyetini ve buna sarf etmesi gereken enerjisini boşa harcamamalıdır. Meselenin sebeplerine eğilmeden, olayın seyrini göz önünde bulundurmadan sadece sonuç üzerinden yel değirmenleri ile kavga etmek ancak hakikati örtmenin ve saklamanın bir yöntemi olarak görülebilir." sözlerini kullandı.

'SAMİMİ ÖZELEŞTİRİ YAPMALILAR'

Özel ve Kılıçdaroğlu'nun uzlaşması gerektiğini belirten Bahçeli, "Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu’na düşen şapkalarını önlerine koyarak samimi bir özeleştiri yapmak ve hakikati perdelemeden soruna çözüm bulmaya çalışmaktır. Lakin şu ana kadar yaşanılanlar göstermektedir ki bir uzlaşı arayışı, bir konsensüs zemini oluşturma çabasından daha ziyade adım adım bölünme gerçekleşmekte, sürekli yeni parti isimleri zikredilmekte ve yeni adresler aranmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

'ÖZEL, CHP'NİN KURUCU DEĞERLERİNİ AŞINDIRIYOR'

Özgür Özel'in tutumuna da değinen Bahçeli, CHP'de yaşanan sürecin hukuki boyutunun göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, "Sayın Özel'in, Yargıtay'ın kararı beklenmeden CHP'nin içinde bulunduğu krizi derinleştirmesi hukuki süreci baltaladığı gibi kurucu değerleri de aşındırmaktadır" ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU'NUN CHP GENEL BAŞKANI OLDUĞU UNUTULMAMALI'

Mahkeme kararlarına uyulmasının hukuk devleti açısından zorunluluk olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Mahkemenin verdiği kararlara her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının uyma zorunluluğu vardır. Yeni veya farklı bir karar verilinceye kadar CHP'nin Genel Başkanı'nın Sayın Kılıçdaroğlu olduğu unutulmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: TürkGün