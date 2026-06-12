Bilecik’te Çelik Fabrikasında Patlama: 3 İşçi Yaralı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren bir çelik fabrikasının kazan bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi. Olayda 3 fabrika işçisi yaralandı.
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Bilecik'in Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'nde çelik üretimi yapılan bir fabrikanın kazan bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
3 İŞÇİ YARALANDI
Patlamada yaralanan 3 işçiden 2'si ambulansla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Diğeri ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Patlamanın sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA
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