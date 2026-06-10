Yüksek Yargıda Kritik Atama: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Yargıtay Üyeliğine Seçildi

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Türk yargı teşkilatında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi öncesinde kritik bir atama trafiği yaşandı.

HSK, yüksek yargı organlarındaki boş üyelikler için oylama sürecini tamamlayarak yeni isimleri belirledi. Alınan kararla birlikte, başkentin en kritik adli makamında oturan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse yüksek yargıya taşındı.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'TEN İLK TEBRİK

Atama kararlarının netleşmesinin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yüksek yargıya seçilen isimleri tebrik eden resmi bir mesaj yayımladı.

Bakan Gürlek mesajında, "HSK tarafından Yargıtay üyeliğine seçilen Sayın Gökhan Karaköse'yi, Danıştay üyeliklerine seçilen Sayın Gülten Hatipoğlu ve Sayın Recep Yılmaz Korkmaz'ı tebrik ediyorum. Yargı teşkilatımızın farklı kademelerinde edindikleri bilgi ve tecrübeyle yüksek yargımıza önemli katkılar sunacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ANKARA ADLİYESİ'NE VEDA

Yargıtay üyeliğine seçilmesinin ardından bir veda mesajı yayımlayan Gökhan Karaköse, görev süresi boyunca kendisine destek olan devlet kademesine şükranlarını sundu.

Karaköse mesajında, "Yargıtay üyeliğine seçilmiş olmam nedeniyle adliyemize veda vakti gelmiş bulunmakta. Başsavcılık görevim boyunca şahsıma güvenini ve desteğini her zaman hissettiğim Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Yıllar önce staj yaptığım adliyeye veda edecek olmanın burukluğunu yaşıyorum. Görevi devralan Başsavcı arkadaşıma muvaffakiyetler dilerim" dedi.

Gözler Karaköse'nin Yargıtay'a geçmesiyle boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koltuğuna oturacak yeni isimde.

Kaynak: Haber Merkezi