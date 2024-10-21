Yarbay Ali Tatar'ın Eşi Nilüfer Tatar Böyle Seslendi: Ahımız Var, Cehennem Ateşi Bol Olsun

FETÖ’nün kumpas soruşturması kapsamında hakkında ikinci kez tutuklama kararı çıkarılması üzerine yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar bir açıklamada bulundu. Nilüfer Tatar, terör örgütü lideri Fethullah Gülen için "Cehennem ateşi bol olsun" dedi.

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Yarbay Ali Tatar'ın Eşi Nilüfer Tatar Böyle Seslendi: Ahımız Var, Cehennem Ateşi Bol Olsun

15 Temmuz darbe girişimi, kumpas davaları ve birçok suikastın arkasındaki isim olan Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen öldü.

"Amirallere Suikast" soruşturması sırasında 19 Aralık 2009 tarihinde hayatına son veren Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar, Fethullah Gülen'in ölümünün ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Nilüfer Tatar, Fethullah Gülen için "Ellerinde kan ile bu dünyadan defolup gitti" dedi.

Nilüfer Tatar'ın açıklaması şöyle:

"Ahımız Var… Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı askerine ihanet eden terörist başının ölüm haberini aldık. Ellerinde kan ile bu dünyadan defolup gitti, cehennem ateşi bol olsun."

NE OLMUŞTU?

5 Aralık 2009'da "Amirallere suikast" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Hasdal Askerî Cezaevi'ne gönderilen Yarbay Ali Tatar, 16 Aralık'ta tahliye edildi.

Tatar hakkında savcının itirazı üzerine tekrar tutuklama kararı çıkarıldı. Ali Tatar kararın ardından Beylerbeyi'ndeki evinde 19 Aralık 2009 sabahı arkasında bir mektup bırakarak intihar etti. Ölümünden sonra amirallere suikast iddiası ile tutuklanmasına neden olan belgedeki el yazısının kendisine ait olmadığı belirlendi.

Tatar'ın tutuklanmasını talep eden savcı Süleyman Pehlivan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açığa alındı ve "FETÖ üyeliğinden" 13 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Tutuklama talebini kabul eden hâkim Metin Özçelik ise "FETÖ üyeliğinden" ve "görevi kötüye kullanmaktan" 10 yıl hapis cezası aldı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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