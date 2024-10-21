FETÖ Kumpasları Gündem Oldu: Ergenekon, Ali Tatar, Türkan Saylan...

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Pensilvanya'da yaşayan lideri Fethullah Gülen'in hayatını kaybettiği bildirildi. Terör örgütü liderinin ölüm haberini, ilk olarak FETÖ'nün yayın organları paylaştı.

Gülen'in ölümünü, örgüt üyelerinin yanı sıra, yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabı üzerinden doğruladı. Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü belirtildi.

Gülen'in ölümünün ardından FETÖ'nün cinayetleri ve kumpasları yeniden gündem oldu. İşte sosyal medyada yeniden gündeme getirilen o olaylardan bazıları:

ERGENEKON RASTLANTISI

20 Ekim aynı zamanda Ergenekon kumpas davalarında ilk duruşmanın görüldüğü gün. Ergenekon kumpası sürecinde 100 binden fazla telefon izlendi, 60 bin telefon dinlendi, 3 bin kişi hakkında takip yapıldı, bin 360 kişi ifade verdi, 588 kişi tutuklandı. Davada 44 gizli tanık vardı. Toplam sayfa sayısı 17 bini aşan 19 iddianame hazırlandı. Bazı sanıklar, aklandıklarını göremeden hayatını kaybetti.

YARBAY ALİ TATAR

"Amirallere Suikast" davası sürecinde hakkında ikinci kez tutuklama kararı çıkarılması üzerine Yarbay Ali Tatar canına kıymıştı.

O SAVCIYA CEZA YAĞDI

"Amirallere Suikast" ve "Balyoz" soruşturmalarının savcısı Süleyman Pehlivan'a ise FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

TÜRKAN SAYLAN

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) kurucusu Türkan Saylan'ın evi FETÖ'cü polisler tarafından basılmıştı. Hasta yatağında evi basılan Saylan dava açılmadan hayatını kaybetti.

NECİP HABLEMİTOĞLU

Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu Ankara’da evinin önünde katledildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Necip Hablemitoğlu suikastını azmettirdiği belirtildi.

Hablemitoğlu’nun eşi Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Gülen’in ölümüne ilişkin olarak sosyal medya hesabında, "Ateşi bol olsun, kötüler gider, kötülükleri nesillerce devam eder..." ifadelerini paylaştı.