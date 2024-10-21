Nazilli Belediyesi'nden Büyük Deprem Tatbikatı

Aydın ili genelinde 24 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek ulusal düzeydeki deprem tatbikatı kapsamında Yeni Mahalle 225 Sokak ve Yeşilyurt Mahallesi 1111 Sokak’ta yer alan iki metruk bina, Nazilli Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yıkılarak tatbikat için uygun hale getirildi. Tatbikat tarihinde, Nazilli Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (NAFAD) yıkılan bu enkazlarda görev alacak.



Saati bilinmeyen tatbikatta alarm verildikten sonra senaryo gereği Nazilli ilçesine destek amacıyla yola çıkan Konya AFAD ekipleri çalışmaları devralacak. Yaklaşık 24 saat sürmesi planlanan tatbikat gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilecek.



Depremsellik açısından hassas bir bölgede yer alan Nazilli’nin afetlere hazırlık çalışmalarını itinayla yürüttüklerini belirterek, tatbikatın önemine vurgu yapan Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik; “Nazilli’nin depreme dayanıklılığı ve afet hazırlık çalışmalarının gereğini yapıyoruz. Bu tür tatbikatlar, hem ekiplerin tecrübe kazanması hem de afetlere karşı halkın bilinçlenmesi açısından son derece önemli” dedi.



Tatbikata Aydın genelinde Türkiye Afet Müdahale Planı’nda görevli tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları da destek verecek.

Kaynak: İHA