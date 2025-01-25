Yangın Faciasında Tutuklu Sayısı 9'a Yükseldi
Bolu'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Soruşturma kapsamında 14 isim hakkında gözaltı karar verilmişti.
Bolu'da yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi ise gözaltına alınmıştı.
OTEL SAHİBİ TUTUKLANMIŞTI
Gözaltına alınanlardan 10 kişi adliyeye sevk edilirken, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras tutuklanmıştı. Bu iki isimin ardından 7 kişi daha tutuklandı.
TUTUKLANAN 7 İSİM
Otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.
Bu gelişmeyle birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükselirken, İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltında bulunan 4 ismin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA