Yangın Faciasında Tutuklu Sayısı 9'a Yükseldi

Bolu'da yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi ise gözaltına alınmıştı.

OTEL SAHİBİ TUTUKLANMIŞTI

Gözaltına alınanlardan 10 kişi adliyeye sevk edilirken, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras tutuklanmıştı. Bu iki isimin ardından 7 kişi daha tutuklandı.

TUTUKLANAN 7 İSİM

Otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.

Bu gelişmeyle birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükselirken, İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan 4 ismin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA