Faciada 12'inci Kattan Atlamıştı... İşte Şevval’in Yürek Burkan Son Doğum Günü Görüntüleri
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın faciasında 12. kattan atlayarak hayatını kaybeden Şevval Şahin'in son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı. Şevval'in, arkadaşlarının yaptığı sürpriz kutlama nedeniyle neşeli olduğu görüntüler yürek burktu.
Bolu'daki otel yangını esnasında babası Erdal Şahin'i görüntülü telefonla aradıktan sonra 12. kattan atlayan ve ağır yaralanan Şevval Şahin, Abant İzzet Baysal Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
SON DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ
Memleketi Bartın'da son yolculuğuna uğurlanan Şevval Şahin'in son doğum gününde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Antalya'da çekilen görüntülerde, Şevval'in arkadaşlarının yaptığı sürpriz kutlama nedeniyle oldukça neşeli olduğu görüldü.
1,5 AY ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ
26 Eylül 1998 doğumlu olan Şevval'in yaklaşık 3.5 ay önce Antalya'da çalıştığı ve çekilen görüntülerden birkaç gün sonra ise Bartın'a geldiği öğrenildi. Yaklaşık 2 ay da Bartın'da ailesinin yanında çalışan Şevval'in 1.5 ay öncesinde de Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yanan otelde garson olarak çalışmaya başladığı belirtildi.
Kaynak: İHA