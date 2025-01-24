Kartalkaya'da Yetki Kimde? Bakan Ersoy'dan Faciaya İlişkin Önemli Açıklamalar

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 vatandaşı hayattan koparan yangın faciasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamada bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un açıklamaları şöyle:

Faciada hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Sabahleyin İçişleri Bakanımızla birlikte olay yerine gittik ve olay yerini incelemelerde bulunduk. İlerleyen saatlerde durum netleşmeye başladı ve basın toplantısı yaptık. Bolu Belediye Başkanı Tanju Bey, basına açıklama yaptıktan sonra ben de açıklama yapma durumunda bulundum. Benim de iki küçük evladım var, insanlar hayatlarını kaybetti, ailelerinin tamamını kaybettiler. Bu kadar acılı bir süreçte kanal kanal dolaşmak istemedim. Aslında birkaç gün daha bekleyecektim ancak yayına çıkıp süreçle ilgili bilgi vermek istedim.

TURİZM MERKEZİNDE YETKİ KİMDE?

Kartalkaya'da turizm merkezlerinde iki yetkili var, İmar yetkisi ve otellerin belgelendirme süreci. Alan sınırlarından da İl Özel İdare yetkili. 2021 öncesi nasıldı? Belediye belgeli oteller vardı, bir de Bakanlık belgeli oteller vardı. Yani hem iş yeri açma hem de turizm işletme belgesi alıyorsunuz. 2021'den itibaren dedik ki biz, "turizm çok büyüyor, sadece belediye belgeli olmasın, bakanlıktan turizm yetkisi alsın" Şimdi belediye belgesi yeterli değil, bakanlık belgesi de alıyor. Güvenilir Turizm belgesinden söz ediliyor. Bizim COVID zamanı geliştirdiğimiz bir sertifikasyondu. Sağlık ve hijyen açısından yapılmış bir sertifikaydı. Yani konunun yangın güvenliği ile bir ilgisi yok. İş yeri açmak için gerekli belgeleri almak zorundasınız. Kartalkaya'daki il özel idareye başvuruyor. Burada 5. madde itfaiye raporu. İtfaiye müdürlüğünden alacaksınız diyor. Burada yetkili kurum sadece yetkililerdir. İlçe belediyesinde yeterlilik yoksa, il belediyesi.

'RAPORDA 8 KUSUR ÇIKMIŞ, BELEDİYE BİLDİRMELİYDİ'

Bolu Belediyesi itfaiyesi raporunda 8 ana kusur çıkmış. Böyle bir eksiklik çıktıktan sonra geri çekme gibi bir şey olamaz. İtfaiyenin, İl Özel İdaresi ve İl Turizm Müdürlüğü'ne durumu bildirmesi gerekiyor. Bununla ilgili maddeler de var. Bence itfaiyenin ilgili kurumlara bunu bildirmesi gerekiyor. Bence bununla ilgili yükümlü. Kanun kısmını bir tarafa bırakıyorum. Vicdani olarak, etik olarak bunu gönüllü şekilde yapması lazım. İl Özel İdare ruhsatı düşürür, kapatma işlemini yapar.

Daha da kötü bir şey, belge geri çekiliyor. Onun yerine 70 metrekare bir yere rapor veriyor. Siz talep üzerine gidip tespit yaptınız. Oraya da otelin girişinde. Hani dışarıda deniliyor ya. Ana bina riskliyken oraya da vermemeniz lazım. Binanın genelini görüyorsunuz ama o güvensiz yerin yanında rapor veriyorsunuz. Yangın yetkilendirme belgesini veren kurum, denetimiyle de yetkili. Mevzuatta yetki var ama zorunluluk yok. Hangi periyotta gideceğinizi mevzuat size bakıyor. Yetkisi var ama zorunluluğu yok. Kartalkaya'daki bütün işletmeler, yangın yeterlilik belgesini Bolu Belediyesi İtfaiyesi'nden almış. Bu otelleri yangın açısından denetlemesi gereken de itfaiye. Denetleme yetkisi vardır ancak talep ederse denetler. Talep ederse zorunlu. Denetleme yetkisi verirsen, denetlemeye gidersin. Siz zaten bir işletmenin yangın yeterlilik belgesini veriyorsanız, denetlemekten sorumlu da sizsiniz. Zorunluluk yok. Keyfiyeti itfaiyeye bırakılmış ancak işletme talep ederse denetlemek zorunda. Alanın sorumluluğu İl Özel İdare'de ama bu itfaiyenin sorumluluklarını kaldırmıyor. Raporu geri çekme konusuyla ilgili benim şahsi görüşüm, bu açıklanabilir değil. Böyle bir ortamda kurumun buna kesinlikle izin vermemesi gerekiyor.

OTELDE YAPILAN BAKANLIK DENETİMİ

Biz farklı sebeplerle denetledik, biz turizmle ilgili nicelik veya niteliklere bakıyoruz. Ama denetime gitmeden önce bu otelin dosyasına bakıyorum. Ruhsatı var mı? Biz turizmle ilgili nicelik veya niteliklere bakıyoruz. İtfaiye işi çok teknik bir konu. Bizim o kontrolörümüzün o yeterliliğe sahip olma şansı yok. Burada birinci sorumluluk, işletmede. Her yeri korumak istiyorsanız, her yere kontrolör koymak durumundasınız. Yüzde yüz başarı sağlamak mümkün değil.

Kaynak: CNN Türk