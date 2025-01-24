Eski Belediye Başkan Yardımcısı Ölümden Döndü! Otomobil Takla Attı, Emniyet Kemeri Hayatını Kurtardı

Tekirdağ'da eski Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Tunçcan kaza yaptı. Tunçcan idaresindeki elektrikli otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Tunçcan, emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Eski Belediye Başkan Yardımcısı Ölümden Döndü! Otomobil Takla Attı, Emniyet Kemeri Hayatını Kurtardı

Tekirdağ Çorlu’da Kazımiye Mahallesi Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi'nde eski Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan idaresindeki elektrikli otomobil ile Göreme Sokak’tan Piri Reis istikametine seyreden Turgay Sürmeli yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza sonrası kontrolden çıkan elektrikli otomobil, park halindeki elektrikli mini arabaya çarptıktan sonra takla attı. Kazanın ardından sürücü Tunçcan, ters dönen otomobilden emniyet kemeri sayesinde yara almadan çıktı.

Kazada yaralanan olmazken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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