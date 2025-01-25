5 İsim Aynı Anda Görüş Odasında! Avukat Hüseyin Ersöz’den Çok Çarpıcı ‘Silivri’ Paylaşımı

Hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan dava açılan ve tutuklanarak yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkiliyle Marmara Cezaevi'ndeki (Silivri) görüşü sırasındaki gözlemlerini paylaştı.

"SOSYAL HAYATTA YAN YANA GELMEYECEK..."

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, fenomen Kerimcan Durmaz ve futbolcuları dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Bankacı Seçil Erzan’ın görüş odalarında olduğunu belirten Avukat Ersöz, "Silivri’de Cezaevi görüşünden çıktım. Sosyal hayatta yan yana gelmeyecek isimlerin, görüş odalarında avukatlarıyla görüşmelerine şahit olduğum bir akşamdı" dedi.

'ADALET SİSTEM' VURGUSU

Adalet sistemine vurgu yapan Ersöz, paylaşımında "Koridorla ayrılan görüş odalarının bir ucunda Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, diğer ucunda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat vardı. Bir görüş kabininde sosyal medya ünlüsü Kerimcan, diğerinde futbolcuları dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan avukatlarıyla görüşüyordu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da oradaydı. Ülkenin adalet sisteminin toplumsal ve siyasi hayatı, soruşturma ve davalar üzerinden nasıl şekillendirdiğinin çarpıcı bir yansımasıydı" ifadelerini kullandı.

Silivri’de Cezaevi görüşünden çıktım.



Sosyal hayatta yan yana gelmeyecek isimlerin, görüş odalarında avukatlarıyla görüşmelerine şahit olduğum bir akşamdı.



Koridorla ayrılan görüş odalarının bir ucunda Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, diğer ucunda Beşiktaş Belediye Başkanı… — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) January 24, 2025

RIZA AKPOLAT NEDEN TUTUKLANDI?

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AHMET ÖZER NEDEN TUTUKLANDI?

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ÜMİT ÖZDAĞ NEDEN TUTUKANDI?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alındı, daha sonra yürütülen soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı.

SEÇİL ERZAN NEDEN TUTUKLANDI?

Denizbank'in İstanbul Büyükdere Şubesi'nin eski müdürü Seçil Erzan, 'yüksek faiz vaadiyle' fon oluşturduğu iddiasıyla tutuklandı. Erzan’ın 358 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

KERİMCAN DURMAZ NEDEN TUTUKLANDI?

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, 'Yasadışı bahise teşvik' soruşturması kapsamında ‘zincirleme şekilde yasa dışı bahsi teşvik etme’ suçundan tutuklandı. Durmaz’ın 1 yıl 3 aydan, 5 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: Haber Merkezi