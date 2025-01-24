CHP'li 20 Başkandan Tanju Özcan'a Destek

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Şimdiye dek 14 kişinin gözaltına alındığı olayda ihmal ve tedbir iddiaları gündemden düşmezken, tüm Türkiye olası sorumluların cezalandırılması çağrısında bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının sorumluluk kabul etmeyip belediyeyi işaret ettiği faciaya ilişkin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise bilirkişi ön raporunu işaret ederek kendilerinin bir sorumluluğu olmadığını söyledi.

Tartışmalar gündemde düşmezken, CHP'li 20 il belediye başkanı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek açıklaması yayımladı. Açıklamada, Özcan'a karşı bir iftira kampanyası ve itibar suikastı yürütüldüğü belirtilerek, gerçek sorumluların kanun önünde hesap vereceği ve gereken cezayı alacağı vurgusu yapıldı.

'SİYASİ MANİPÜLASYONLAR YAPILIYOR'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir yandan can kayıplarının hüznünü yaşarken, diğer yandan böylesine büyük bir felaketin nedenlerini sorgulamayı ve sorumluların tespit edilerek adaletin sağlanması için Cumhuriyet Halk Partisi olarak şeffaflık çağrısında bulunuyoruz. Yangının meydana geliş şekli ve ardından yaşanan gelişmeler, Türkiye’deki denetim ve sorumluluk sisteminin daha ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Böyle büyük bir acının ardından asıl sorumluların hesap vermesi gerekirken, olayı çarpıtma çabaları ve siyasi manipülasyonlar, vicdanları yaralamaktadır. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un başlattığı ve iktidarın kontrolündeki algı ekiplerince sürdürülen iftira kampanyasını üzüntüyle izliyoruz. Bu süreçte Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ı hedef alan asılsız suçlamaları reddediyor ve Başkanımızın yanında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz.

'BAŞKAN ÖZCAN'A HAKSIZ SALDIRILAR VAR'

Bolu’yu sekiz yıl TBMM’de temsil eden ve her iki kişiden birinin oyunu alarak belediye başkanlığına ikinci kez seçilen Tanju Özcan, Bolu halkının güvenine layık, halktan yana hizmet anlayışını kararlılıkla sürdüren, dürüst ve şeffaf bir kamu yöneticisidir. Kendisine yönelik bu haksız saldırıların arkasındaki amacı halkımız gayet net bir şekilde görmektedir.

Yangından haberdar olduğu ilk andan itibaren iki gün boyunca hiç uyumadan müdahale ve kurtarma çalışmalarının başında bulunan Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’a yönelik iktidar tarafından girişilen itibar suikasti ile maalesef olayın asıl failleri gizlenmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle ilgili mevzuat ışığında kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı doğmuştur.

Belediye Kanunu uyarınca, il belediye başkanlıkları, büyükşehir belediye başkanlıklarından farklı olarak sadece kendi mücavir alanlarında, bir başka ifadeyle merkez ilçe sınırlarında yetki sahibidir.

'BELEDİYENİN O BÖLGEDE SORUMLULUĞU YOK'

Yangının meydana geldiği Kartalkaya alanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen Köroğlu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Bolu Belediyesinin herhangi bir yetki ve sorumluluğunun bulunmadığı alan, 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunu uyarınca Bolu İl Özel İdaresinin yönetiminde olup, söz konusu kanunun Acil Durum Planlamasını düzenleyen 69. Maddesinde yangın da dahil olmak üzere acil durum planlamasının yapılması Bolu İl Özel İdaresinin sorumluluğundadır.

Ancak kurum ve kuruluşlar, ihtiyaç duydukları yangın yeterlilik belgesi için öncelikle en yakın ilçe belediyesi, eğer yeterli olanak yoksa il belediyesi itfaiyesine dilekçe ile başvurarak ücreti karşılığında inceleme ve rapor talep edebilirler. İl Belediyesi, doğrudan görev ve sorumluluğu olmamasına karşın talep üzerine ilgili alana gider, çalışmasını yapar ve yönetmeliğe uygunluk açısından rapor tanzim eder. Bu işlemden sonraki sorumluluk tamamen raporu talep eden kurum ve kuruluş, raporu belge olarak kabul eden ve kati yetkili olan Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir.

'BAKAN DERHAL İSTİFA ETMELİ'

İktidar tarafından yürütülen algı operasyonu, otel için tanzim edilen 'uygun değildir' belgesini yok sayıp 70 metrekarelik kafeye verilen 'uygundur' raporu üzerinden kamuoyunda kafa karışıklığı yaratma üzerine kurgulanmaktadır. Yandaş basının tüm unsurları, tek bir ağızdan, 'yangında Bolu Belediyesi İtfaiyesinin sorumluluğu varmış' gibi bir algı oluşturma çabasına girmiştir. İtibar suikastine dönüşen bu tablonun arkasındaki amaç, denetim konusunda tek yetkili olan Kültür ve Turizm Bakanlığının sorumluluğunu perdelemektir.

İktidarın, siyasi kaygılarla yaptığı 'yerelde merkezileşme' düzenlemeleri, yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarını ellerinden almakta ancak buralarda oluşan boşluklar merkezi yönetimce doldurulamamaktadır. Siyasi istikbal kaygısı, devletin idari bütünlüğünün önüne konulmaktadır. Ortada bu kadar çok belirsizlik ve yanıt bekleyen soru varken başta Bakan Ersoy ve Bakanlık bürokratları sessiz kalarak yürütülen algı operasyonunun ardına saklanmak yerine, derhal istifa etmelidir.

Daha önce 6 Şubat Depremlerinde, Aladağ’da, Pamukova’da, Soma’da, Amasra’da, Çorlu’da ve birçok şehrimizde binlerce yurttaşımızın hayatını kaybettiği facialarda hiçbir sorumluluğu üzerine almayan siyasi iktidar, Kartalkaya yangınında da üç maymunu oynamaktadır. Bu faciaların unutulacağını sanan ve sorumluların yargılanmayacağını umanlar şunu bilmelidir ki; Halkın iktidarında tüm sorumlular Yüce Türk Adaleti önünde adil ve eşit biçimde hesap verecektir."

Açıklamaya imza atan belediye başkanları şu şekilde:

- Abdurrahman TUTDERE: Adıyaman Belediye Başkanı

- Burcu KÖKSAL: Afyonkarahisar Belediye Başkanı

- Turgay SEVİNDİ: Amasya Belediye Başkanı

- Faruk DEMİR: Ardahan Belediye Başkanı



- Bilgehan ERDEM: Artvin Belediye Başkanı

- Muhammet Rıza YALÇINKAYA: Bartın Belediye Başkanı

- Melek MIZRAK SUBAŞI: Bilecik Belediye Başkanı

- Ali Orkun ERCENGİZ: Burdur Belediye Başkanı

- Muharrem ERKEK: Çanakkale Belediye Başkanı

- Filiz GENCAN AKIN: Edirne Belediye Başkanı

- Fuat KÖSE: Giresun Belediye Başkanı

- Hasan BALTACI: Kastamonu Belediye Başkanı

- Ahmet ÖNAL: Kırıkkale Belediye Başkanı

- Selahattin EKİCİOĞLU: Kırşehir Belediye Başkanı

- Hakan BİLECEN: Kilis Belediye Başkanı

- Eyüp KAHVECİ: Kütahya Belediye Başkanı

- Metin GÜRBÜZ: Sinop Belediye Başkanı

- Özkan YALIM: Uşak Belediye Başkanı

- Mehmet GÜREL: Yalova Belediye Başkanı

- Tahsin ERDEM: Zonguldak Belediye Başkanı

Kaynak: Haber Merkezi