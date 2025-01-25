En Beğenilen Siyasetçiler Belli Oldu

Asal Araştırma, vatandaşlara en beğendikleri siyasetçiyi sordu. ABB Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 19,5 ile birinci olurken, onu yüzde 17,2 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takip etti. Üçüncü sırada ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
En Beğenilen Siyasetçiler Belli Oldu

Asal Araştırma, 'en beğenilen siyasetçi' anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Birincilik koltuğuna Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oturdu. İkinci sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü sırada ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

Ocak ayında 1800 kişinin katılımıyla gerçekleşen ankette katılımcılara, "Türkiye’de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" sorusu yöneltildi. Yanıtlar şöyle oldu:

Mansur Yavaş yüzde 19,5
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 17,2
Ekrem İmamoğlu yüzde 15,3
Özgür Özel yüzde 6,0
Devlet Bahçeli yüzde 3,8
Ümit Özdağ yüzde 2,6
Yavuz Ağıralioğlu yüzde 2,1
Müsavat Dervişoğlu yüzde 1,9
Fatih Erbakan yüzde 1,7
Ali Babacan yüzde 0,5
Diğer yüzde 4,6
Hiçbiri yüzde 18,1
Fikrim yok/Cevap yok: yüzde 6,7

En Beğenilen Siyasetçiler Belli Oldu - Resim : 1

Etiketler
Asal Araştırma Anket Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel
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