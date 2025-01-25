Aydın'da Şüpheli Ölüm: Silahla Vurulmuş Halde Bulundu

Aydın Efeler’de bir esnaf, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. İntihar şüphesi üzerinde duruluyor.

Aydın'da Şüpheli Ölüm: Silahla Vurulmuş Halde Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde sanayide esnaflık yapan 40 yaşındaki Ş.Ö., gece saatlerinde yakınları tarafından evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ş.Ö.'nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ş.Ö'nün cansız bedeni polis ekipleri tarafından gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının yapılmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelere göre Ş.Ö.'nün intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Limonla Yapılıyor! 1 Tatlı Kaşığı Tüketildiğinde Enerji Yükseltiyor Limonla Yapılıyor! 1 Tatlı Kaşığı Tüketildiğinde Enerji Yükseltiyor
5 İsim Aynı Anda Görüş Odasında! Avukat Hüseyin Ersöz’den Çok Çarpıcı ‘Silivri’ Paylaşımı Avukat Hüseyin Ersöz’den Çok Çarpıcı ‘Silivri’ Açıklaması
Ege'de Korkutan Deprem Ege'de Korkutan Deprem
İçi İyi Pişmiş Dışı Çıtır Çıtır Olan Pişi : Egeliler Böyle Hazırlıyorlar İçi İyi Pişmiş Dışı Çıtır Çıtır Olan Pişi : Egeliler Böyle Hazırlıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Yemek Yemeden 1 Yıl Yaşıyor: Mavi Renkli Kanının Litresi 534 Bin TL'ye Satılıyor Yemek Yemeden 1 Yıl Yaşıyor: Mavi Renkli Kanının Litresi 534 Bin TL'ye Satılıyor
Bulaşık Süngerinde Kesik Köşe Tekniği Ortaya Çıktı: Mutfakta Etkisi 2 Katına Çıkıyor Bulaşık Süngerinde Kesik Köşe Tekniği Ortaya Çıktı: Mutfakta Etkisi 2 Katına Çıkıyor
Sadece Türkiye'de Yetişiyor: Dağların Efsane Otu, Tansiyonu Terazi Gibi Dengeleyip İltihabı Kurutuyor Sadece Türkiye'de Var: Dağların Efsane Otu, Tansiyonu Terazi Gibi Dengeleyip İltihabı Kurutuyor
Türk Gıda Devinin İsmi Değişti: Her Markette Satılıyordu Türk Gıda Devinin İsmi Değişti: Her Markette Satılıyordu
Hobi Olarak Başladı Mesleği Oldu: Elleriyle Tek Tek Diziyor, Kapısında Metrelerce Kuyruk Oluyor Hobi Olarak Başladı Mesleği Oldu: Elleriyle Tek Tek Diziyor, Kapısında Metrelerce Kuyruk Oluyor