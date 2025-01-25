Aydın'da Şüpheli Ölüm: Silahla Vurulmuş Halde Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde sanayide esnaflık yapan 40 yaşındaki Ş.Ö., gece saatlerinde yakınları tarafından evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ş.Ö.'nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ş.Ö'nün cansız bedeni polis ekipleri tarafından gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının yapılmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelere göre Ş.Ö.'nün intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA