Vergi Müfettişlerine FETÖ Operasyonu: Gizli Hatlar Çözüldü, 52 Kişi Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine verilen talimatlar doğrultusunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesörlü-büfe telefonlarından, ankesörlü kart sistemi kullanılarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun şekilde bağlantı kurdukları tespit edilen; terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik haklarında itirafçı beyanları bulunan ve örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları değerlendirilen, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan toplam 94 vergi müfettişine yönelik operasyon düzenlendi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 93 şüpheliden 9'u emniyetten serbest bırakılırken 84'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 52'si çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 38'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan 4 şüpheliyse etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA