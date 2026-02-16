Vergi Müfettişlerine FETÖ Operasyonu: Gizli Hatlar Çözüldü, 52 Kişi Tutuklandı

İstanbul merkezli 11 ilde vergi müfettişlerine yönelik FETÖ operasyonunda 52 şüpheli tutuklandı. Gizli haberleşme yöntemleri soruşturmanın kilidini açtı.

Son Güncelleme:
Vergi Müfettişlerine FETÖ Operasyonu: Gizli Hatlar Çözüldü, 52 Kişi Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine verilen talimatlar doğrultusunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesörlü-büfe telefonlarından, ankesörlü kart sistemi kullanılarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun şekilde bağlantı kurdukları tespit edilen; terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik haklarında itirafçı beyanları bulunan ve örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları değerlendirilen, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan toplam 94 vergi müfettişine yönelik operasyon düzenlendi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 93 şüpheliden 9'u emniyetten serbest bırakılırken 84'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 52'si çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 38'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan 4 şüpheliyse etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı.

Defne Joy Foster'ın Annesinden Yıllar Sonra Çarpıcı İddia: 'Kızımı FETÖ Öldürtmüş Olabilir'Defne Joy Foster'ın Annesinden Yıllar Sonra Çarpıcı İddia: 'Kızımı FETÖ Öldürtmüş Olabilir'Güncel

FETÖ'nün TSK Yapılanmasına Operasyon, 8 GözaltıFETÖ'nün TSK Yapılanmasına Operasyon, 8 GözaltıGüncel

379 'FETÖ İltisaklı' Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli379 'FETÖ İltisaklı' Sosyal Medya Hesabına Erişim EngeliGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
FETÖ
Son Güncelleme:
Arkadaşının Aracında Vurularak Öldürülmüştü: 3 Şüpheli Tutuklandı Araçta Öldürülmüştü... 3 Şüpheli Tutuklandı
Bakan Gürlek'ten Zonguldak Açıklaması: Bilirkişi Heyeti Görevlendirildi Bakan Gürlek'ten Zonguldak'taki Göçüğe İlişkin Açıklama
Adliyede Kadın Hakimi Vurmuştu... O Savcıya İstenen Ceza Belli Oldu O Savcıya İstenen Ceza Belli Oldu
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli İfadeye Çağrıldı Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli İfadeye Çağrıldı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
İZBETON Operasyonunda Gözaltına Alınan 22 Kişi Serbest İZBETON Operasyonunda Gözaltına Alınan 22 Kişi Serbest
Uzman İsimden Hayati Uyarı: Marketten Bunları Alırken İki Kez Düşünün, İşte En Riskli Ürünler Marketten Bunları Alırken İki Kez Düşünün, İşte En Riskli Ürünler
İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı
Uyuşturucu Testi Vermişlerdi: Reynmen, Çakal ve Yağcı'nın Sonuçları Çıktı Reynmen, Çakal ve Yağcı'nın Sonuçları Çıktı
YÖK Duyurdu: Bu Bölümlerin Kontenjanı Düşürüldü Bu Bölümlerin Kontenjanı Düşürüldü