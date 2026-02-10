FETÖ'nün TSK Yapılanmasına Operasyon, 8 Gözaltı

Ankara'da FETÖ/PDY'nin sözde "TSK mahrem hizmetleri" kapsamında faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 8 şüpheli, gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
FETÖ'nün TSK Yapılanmasına Operasyon, 8 Gözaltı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin güncel finans yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin sözde "TSK mahrem hizmetleri" kapsamında faaliyetlerde bulundukları belirlenen; 2'si daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ADRESLERDE ARAMALAR YAPILDI

Şüphelilerin ikamet ve örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen adreslerinde yapılan aramalarda; örgüte ait 2 milyon 500 bin TL alacağı içerir senet, 173 bin 895 TL, 31 bin 960 dolar, 12 bin 865 avro, 91 gram altın, 1 tam, 11 çeyrek altın, 23 cep telefonu, 8 sim kart, 7 CD, 12 flaş bellek, 11 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 3 hafıza kartı ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Tüm şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 7'sinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
TSK FETÖ
Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
İstanbul Merkezli 14 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 305 Gözaltı İstanbul Merkezli 14 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 305 Gözaltı
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde Rüşvet İddiası: 2 Doktor Gözaltında Üsküdar Devlet Hastanesi'nde Rüşvet İddiası
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Dehşet Gecesi! Cezaevi İzninde Annesini, Kızını ve Eşini Katletti Cezaevi İzninde Annesini, Kızını ve Eşini Katletti
İş İnsanı Kamil Yazıcı Hayatını Kaybetti İş İnsanı Kamil Yazıcı Hayatını Kaybetti
Altın Kapalıçarşı’da Geri Çekildi! Fiyat Makası Daraldı Altın Kapalıçarşı’da Geri Çekildi! Fiyat Makası Daraldı
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde Rüşvet İddiası: 2 Doktor Gözaltında Üsküdar Devlet Hastanesi'nde Rüşvet İddiası
Meteoroloji 13 İl İçin Alarm Verdi: Kar, Fırtına ve Sağanak Geliyor Meteoroloji 13 İl İçin Alarm Verdi: Kar, Fırtına ve Sağanak Geliyor