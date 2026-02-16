Defne Joy Foster'ın Annesinden Yıllar Sonra Çarpıcı İddia: 'Kızımı FETÖ Öldürtmüş Olabilir'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sihirli Annem dizisiyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster’ın vefatı, aradan geçen yıllara rağmen yeniden tartışma konusu oldu. Acılı anne Hatice Foster, yaptığı açıklamalarla kamuoyunda yankı uyandırdı.

2011 yılında hayatını kaybeden ve ‘Sihirli Annem’ dizisindeki ‘Eda’ karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Defne Joy Foster, ölümünün ardından geçen zamana rağmen gündemdeki yerini koruyor. Foster’ın annesi Hatice Foster, Günaydın’a verdiği röportajda o geceye ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Anne Foster, kızının hayatını kaybettiği geceye dair anlatımında Tolga Karel ve Kerem Altan isimlerini gündeme getirdi. Açıklamasında, Defne Joy Foster’ın gece saatlerinde arkadaşlarının yanına gittiğini belirten Foster, ilerleyen saatlerde Tolga Karel’in de Kerem Altan’ın evine geldiğini öne sürdü.

'KIZIMI FETÖ ÖLDÜRTMÜŞ OLABİLİR'

Hatice Foster, kızının sağlık durumuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"O gece Defne tek başına arkadaşlarının yanına gidiyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Tolga Karel de dahil Kerem Altan'a gidiyor. Yani o gece Kerem'in evinde Tolga Karel de varmış"

Kızının alerjik astım hastası olduğunu vurgulayan Foster, ilaç ve alkol iddialarına ilişkin de konuştu:

"Defne'de alerjik astım var. İlaç kullanıyor bunun için. Bende de aynı rahatsızlık var. O gece alkolle birlikte bu ilacı da kullanmış.

Astımı vardı. İlaçla birlikte alkol alınca reaksiyon yaptı dendi ama ben de kızım da alkolle birlikte kaç defa kullanmıştık. Herhangi bir şey olmamıştı. Kerem Altan denilen adam kızımın ölümüne sebep oldu. Ben böyle düşünüyorum. Reaksiyon yaptı falan yalan, üstünü örtmek için söylediler. Kızım ölümünden kısa bir süre önce Türkiye'de bu terör örgütüne ilk FETÖ diyen kişiydi. Bence talimat verip kızımı öldürtmüş bile olabilirler."

GECENİN ŞAHİDİ TOLGA KAREL

Hatice Foster, açıklamalarının devamında ölüm sonrası yaşanan gelişmelere de değindi. Kerem Altan’ın kızının vefatının ardından ABD’ye taşındığını hatırlatan Foster, Tolga Karel’in de kısa süre içinde Amerika’ya gitmesini dikkat çekici bulduğunu dile getirdi.

"Defne'nin ölümünden sonra Kerem, Amerika'ya taşındı. Ahmet Altan'ın oğlu olduğu için FETÖ kızımın ölümünün üstünü kapattı. O gecenin şahidi Tolga Karel de apar topar Amerika'ya taşındı. Çok enteresan geliyor bana bu durum. Ben kızımı kaybettim, ne Ahmet Altan ne de oğlu başınız sağ olsun bile demedi. Kızımın ölümünde büyük bir ihmal var."

Defne Joy Foster’ın ölümü, dönemin adli raporları ve resmi açıklamalar çerçevesinde astım krizine bağlı komplikasyonlarla ilişkilendirilmişti. Ancak anne Hatice Foster’ın yıllar sonra yaptığı bu açıklamalar, olayın yeniden kamuoyu gündemine taşınmasına neden oldu.

Kaynak: Sabah