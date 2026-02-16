Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli İfadeye Çağrıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Denizli'nin, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

İfadeye çağrılmasını Sözcü TV'ye değerlendiren Denizli, tebligatın adliyeye bırakıldığını söyledi. Sürecin içeriğine dair kendisine herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını ifade eden Denizli, "Ankara’daydım, şimdi Çeşme’ye dönüyorum. Yarın tebligatı alacağım. Konunun ne olduğunu bilmiyorum. Tanık mıyım, sanık mıyım hiçbir bilgim yok. Çağrılırsak gideriz, benim herhangi bir sıkıntım yok" dedi.

LAL DENİZLİ KİMDİR?

Lal Denizli, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'de Çeşme Belediye Başkanı seçilmişti. Daha önce organizasyon ve iletişim sektöründe faaliyet gösteren Denizli, çeşitli sivil toplum ve afet çalışmalarında da aktif görevler üstlenmişti.

Kaynak: AA - Haber Merkezi