Bakan Gürlek'ten Zonguldak Açıklaması: Bilirkişi Heyeti Görevlendirildi

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçük sonrası bir işçi yaralı kurtulurken, iki işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabından yaptığı açıklamada, göçükle ilgili olarak Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma açıldığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, teknik inceleme içinse maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetinin sahaya sevk edildiği bildirildi.

