Mahkemeden CHP Kurultayı Davasında Yeni Talep

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’yla ilgili açılan davada yeni bir adım atıldı. İstinaf sürecine taşınan dosyada mahkeme, taraflardan delege listelerinin sunulmasını talep etti.

Son Güncelleme:
Mahkemeden CHP Kurultayı Davasında Yeni Talep
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’nin 4–5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nda bazı delegelere para verildiği ve bu yolla Siyasi Partiler Kanunu’nun ihlal edildiği iddiasıyla açılan davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TGRT Haber’in haberine göre, mahkeme heyeti hem davacı Lütfü Savaş’tan hem de davalı konumundaki CHP’den delege listesinin yeniden sunulmasını talep etti.

DELEGE LİSTELERİ MAHKEMEYE SUNULDU

Davacı tarafı temsil eden avukatlar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı döneminde görev yapan delegelere ait listeyi mahkemeye iletti. CHP yönetimi ise kurultay sonrası güncellenen delege listesini sunduğunu açıkladı.

Söz konusu kurultayda Özgür Özel, ilk turda 682, ikinci turda ise 812 oy alarak CHP’nin 8. Genel Başkanı seçilmişti. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında parti, 6 Nisan 2025’te olağanüstü kurultaya gitmiş; Özel bu kurultayda da genel başkanlık görevini sürdürmüştü.

Mahkemeden CHP Kurultayı Davasında Yeni Talep - Resim : 1

DAVAYA İLİŞKİN SÜREÇ

CHP’nin kurultay süreçleriyle bağlantılı olarak, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın bazı delegeler tarafından “usul hataları” iddiasıyla altı ayrı dava açıldı. Davacılar, 38. Olağan Kurultay’daki tüzük değişiklikleri ile 21. Olağanüstü Kurultay’da yapılan delege işlemlerinin “mutlak butlan” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylara ilişkin açılan mutlak butlan davasında ise 24 Ekim’de karar çıktı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, “aktif husumet yokluğu” ve “davanın konusuz kalması” gerekçeleriyle davanın reddine hükmetti.

Öte yandan, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan “para karşılığı oy” başvurusu üzerine başlatılan ceza soruşturması Ankara’ya devredildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına yarın devam edilecek.

CHP Kurultay Davası ErtelendiCHP Kurultay Davası ErtelendiGüncel
CHP 39. Olağan Kurultayı Başladı: Özel’den 'Demokrasi' ve 'Adalet' MesajıCHP 39. Olağan Kurultayı Başladı: Özel’den 'Demokrasi' ve 'Adalet' MesajıGüncel

Kaynak: TGRT

Etiketler
CHP CHP kurultayı
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Meclis’te Kritik Hafta, 'Milli Parklar Kanunu Teklifi' Görüşülecek Meclis’te Kritik Hafta, Milli Parklar Teklifi Ele Alınacak
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
AK Parti Harekete Geçti: Başkan Mutlu Işıksu'ya İhraç Yolu Göründü AK Parti Harekete Geçti
ÇOK OKUNANLAR
Uzman İsimden Hayati Uyarı: Marketten Bunları Alırken İki Kez Düşünün, İşte En Riskli Ürünler Marketten Bunları Alırken İki Kez Düşünün, İşte En Riskli Ürünler
Altın Yeniden Yükselişte: Veriler Geldi, Yön Değişti Altın Yeniden Yükselişte: Veriler Geldi, Yön Değişti
Barışma Bahanesiyle Çağırdığı Eşini Öldürdü, İntihar Etti Barışma Bahanesiyle Çağırdığı Eşini Öldürdü, İntihar Etti
Milyonlar Bekliyor... Emeklilerin Bayram İkramiyesi İçin Kanun Teklifi Milyonlar Bekliyor... Emeklilerin Bayram İkramiyesi İçin Kanun Teklifi
Osman Bektaş'tan Olası İstanbul Depremiyle İlgili Ezber Bozan Açıklama: Kaç Büyüklüğünde Olacak? Osman Bektaş'tan Olası İstanbul Depremiyle İlgili Ezber Bozan Açıklama