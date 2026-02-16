Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Kurtarıldı, 2 İşçiden Acı Haber

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir kömür madeni ocağında göçük meydana geldi. Maden ocağında 3 işçi mahsur kaldı. Bölgeye TTK Tahlisiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

"1 İŞÇİDEN SES ALINDI"

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu yaptığı açıklamada, mahsur kalan işçilerin nerede olduklarını bildiklerini ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Vali Hacıbektaşoğlu, "1 işçiden ses alındı" dedi.

1 İŞÇİ SAĞ KURTARILDI

2 İŞÇİDEN ACI HABER

Mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, işçilerden birini yaralı olarak bulundukları yerden çıkardı. Sedyeyle ambulansa taşınan işçi, hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu göçük altında kalan Veysel Oruçoğlu ve Ziya Kiret’in cansız bedenlerine ulaşıldı.

