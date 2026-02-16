Evi, Yazlığı, İş Yeri Olan Herkesi İlgilendiriyor: 13 Gün Sonra Başlıyor! Kaçıran Zamlı Ödeyecek

2026 yılı emlak vergisinin ilk taksit dönemi 1 Mart’ta başlıyor. Gayrimenkul sahipleri ödemelerini 31 Mayıs’a kadar yapabilecek, süresinde ödeme yapılmaması halinde ise gecikme zammı uygulanacak. Mevzuata göre belirli şartları taşıyan bazı vatandaşlar vergiden muaf tutuluyor. İşte emlak vergisi ile ilgili tüm detaylar...

2026 yılı emlak vergisi ödemeleri için ilk taksit dönemi yaklaşıyor. Konut, iş yeri, arsa ve arazi sahiplerini ilgilendiren süreç 1 Mart’ta başlayacak.

İLK TAKSİT DÖNEMİ MARTTA BAŞLIYOR

Emlak Vergisi Kanunu kapsamında tahsil edilen verginin birinci taksiti, 1 Mart 2026 tarihinde ödenebilecek. Ödeme süreci 31 Mayıs 2026 mesai bitimine kadar devam edecek. Vergi, her yıl olduğu gibi iki eşit taksit halinde tahsil ediliyor. İkinci taksit dönemi ise Kasım ayında uygulanıyor.

GECİKMEYE ZAM VE FAİZ UYARISI

Uzmanlar, ödemelerin son günlere bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. Süresi içinde yapılmayan ödemelerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen oranlar doğrultusunda gecikme zammı ve faiz devreye giriyor.

ÖDEME KANALLARI GENİŞLEDİ

Emlak vergisi, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyelere yatırılıyor. Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte mükellefler için farklı ödeme alternatifleri bulunuyor. Vatandaşlar vergilerini belediye veznelerinden nakit ya da kredi kartıyla ödeyebiliyor. Ayrıca belediyelerin resmi internet siteleri, mobil uygulamalar, anlaşmalı bankalar ve internet bankacılığı sistemleri üzerinden de işlem yapılabiliyor. e-Devlet kapısı üzerinden borç sorgulama ve yönlendirme hizmetleri de ödeme sürecini kolaylaştırıyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Mevzuat bazı vatandaşlara muafiyet imkânı tanıyor. Brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan emekliler, engelliler, geliri bulunmayan ev hanımları ile şehit yakınları ve gaziler emlak vergisi ödemiyor. Ancak bu haktan yararlanabilmek için ilgili belediyeye başvuru yapılarak gerekli beyanın verilmesi gerekiyor.

