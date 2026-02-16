İftar Sofralarının Vazgeçilmezi Lüks Oldu: Hurma Fiyatları Cep Yakıyor, Kilosu Etle Yarışıyor

Ramazan öncesi tezgâhların en dikkat çeken ürünü hurma oldu. Fiyatlar cinsine ve boyutuna göre geniş aralıkta değişirken, özellikle mebrum ve Medjoul türlerinde yüksek etiketler öne çıkıyor.

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala çarşı ve marketlerde gözle görülür bir yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar, sahur ve iftar sofralarını bütçelerine uygun şekilde hazırlayabilmek için alışverişlerini hızlandırırken, özellikle temel gıda ve geleneksel Ramazan ürünlerine talep arttı.

18 Şubat Çarşamba’yı 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece, Müslümanlar ilk sahur için uyanacak. Perşembe günü ilk iftar sofraları kurulurken, Ramazan’ın manevi atmosferini simgeleyen ilk teravih namazı da çarşamba akşamı yapılacak. Bu özel günler öncesinde alışveriş noktalarındaki hareketlilik dikkat çekiyor.

HURMA SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZi

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Ramazan ayının simge lezzetlerinden hurmalar, pazar tezgâhları ve market raflarında geniş bir ürün yelpazesiyle tüketiciye sunuluyor. Özellikle iftar anında sıkça tercih edilen hurmalar, “oruç açmak için en çok tercih edilen başlangıçlar” arasında yer alıyor.

HURMA FİYATLARINDA GENİŞ ARALIK

Bu yıl hurma fiyatları; cinsine, boyutuna ve kalitesine göre farklılık gösteriyor. Büyük perakende zincirlerinde ortalama kilo fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

Bağdat Hurması: 190 TL

İran Hurması: 210 TL

Cedid (Tunus) Hurma: 300 TL

Hudri Hurma: 490 TL

Safavi Hurma: 590 TL

Mebrum Hurma: 700 TL

Kudüs (Medjoul) Hurma: 800 TL

Mebrum Medine Jumbo: 950 TL

Kudüs (Medjoul) Jumbo: 1.050 TL

Fiyat listesine bakıldığında özellikle “mebrum” ve “Kudüs” cinsi hurmaların yüksek etiketleri dikkat çekti.

GEÇEN YILA GÖRE BELİRGİN ARTIŞ

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre hurma fiyatlarında geçen yıla kıyasla yüzde 25- yüzde 30 civarında artış yaşandığı belirtiliyor. Gıda toptancıları, fiyatlardaki yükselişi birden fazla etkene bağlıyor.

Toptancılar değerlendirmelerinde şu ifadelere yer verdi: “Öte yandan arz-talep dengesi de önemli. Ramazan, aynı zamanda talebin de yükseldiği bir ay… Bununla birlikte Ramazan, gittikçe kış aylarına yaklaşıyor. Hurma ise bir yaz meyvesi… Yani üretimin de düşük olduğu bir dönemdeyiz. Bütün bu faktörler fiyatlar üzerinde belirleyici.”

Uzmanlar ayrıca hurmanın ithal bir ürün olması nedeniyle döviz kuru hareketlerinin de fiyatlar üzerinde doğrudan etkili olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

