Arkadaşının Aracında Vurularak Öldürülmüştü: 3 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da arkadaşının kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Hasan Çakmak’ın tabancayla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Son Güncelleme:
Arkadaşının Aracında Vurularak Öldürülmüştü: 3 Şüpheli Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 12 Şubat günü saat 19.30 sıralarında Yaylalı Mahallesi Cerenler Sokak’ta meydana geldi. 25 yaşındaki Hasan Çakmak, arkadaşı S.B.’nin (33) sürücülüğünü yaptığı 07 APE 537 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeyken tabancayla ateş edildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Aracın yolcu konumundaki Hasan Çakmak vurularak, ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Hasan Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından çalışma başlatan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri H.A.K., S.B. ve F.İ.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinin ardından bugün Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. Alanya Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak Alanya Cezaevi’ne gönderildi.

Konteyner Cinayetinde Kan Donduran Detaylar: Durdona Khokimova'nın Ailesi İlk Kez KonuştuKonteyner Cinayetinde Kan Donduran Detaylar: Durdona Khokimova'nın Ailesi İlk Kez KonuştuGüncel

Manisa'da Kadın Cinayeti: Evli Olduğu Erkek Tarafından Uyurken ÖldürüldüManisa'da Kadın Cinayeti: Evli Olduğu Erkek Tarafından Uyurken ÖldürüldüGüncel

Yangın Süslü Cinayet mi? 2 Kişi Silahla VurulmuşYangın Süslü Cinayet mi? 2 Kişi Silahla VurulmuşGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Cinayet Antalya
Son Güncelleme:
Adliyede Kadın Hakimi Vurmuştu... O Savcıya İstenen Ceza Belli Oldu O Savcıya İstenen Ceza Belli Oldu
Uyuşturucu Testi Vermişlerdi: Reynmen, Çakal ve Yağcı'nın Sonuçları Çıktı Reynmen, Çakal ve Yağcı'nın Sonuçları Çıktı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Uzman İsimden Hayati Uyarı: Marketten Bunları Alırken İki Kez Düşünün, İşte En Riskli Ürünler Marketten Bunları Alırken İki Kez Düşünün, İşte En Riskli Ürünler
İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı İki Şehri Birbirine Bağlıyordu: Karayolu Sular Altında Kaldı
Uyuşturucu Testi Vermişlerdi: Reynmen, Çakal ve Yağcı'nın Sonuçları Çıktı Reynmen, Çakal ve Yağcı'nın Sonuçları Çıktı
Mahkemeden CHP Kurultayı Davasında Yeni Talep Mahkemeden CHP Kurultayı Davasında Yeni Talep
Evi, Yazlığı, İş Yeri Olan Herkesi İlgilendiriyor: 13 Gün Sonra Başlıyor! Kaçıran Zamlı Ödeyecek Evi, Yazlığı, İş Yeri Olan Herkesi İlgilendiriyor: 13 Gün Sonra Başlıyor! Kaçıran Zamlı Ödeyecek