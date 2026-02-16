Arkadaşının Aracında Vurularak Öldürülmüştü: 3 Şüpheli Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 12 Şubat günü saat 19.30 sıralarında Yaylalı Mahallesi Cerenler Sokak’ta meydana geldi. 25 yaşındaki Hasan Çakmak, arkadaşı S.B.’nin (33) sürücülüğünü yaptığı 07 APE 537 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeyken tabancayla ateş edildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Aracın yolcu konumundaki Hasan Çakmak vurularak, ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Hasan Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından çalışma başlatan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri H.A.K., S.B. ve F.İ.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinin ardından bugün Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. Alanya Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak Alanya Cezaevi’ne gönderildi.

Kaynak: DHA