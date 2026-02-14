Manisa'da Kadın Cinayeti: Evli Olduğu Erkek Tarafından Uyurken Öldürüldü

Manisa'da, 83 yaşındaki Ercan Özer, evli olduğu 72 yaşındaki Emine Özer'i uyurken bıçakla öldürdü. Cinayet sonrası torununu arayıp 'Babaannenizi öldürdüm' dediği belirtilen Ercan Özer, gözaltına alındı.

Manisa'da Kadın Cinayeti: Evli Olduğu Erkek Tarafından Uyurken Öldürüldü
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Ercan Özer (83), evli olduğu Emine Özer'i (72) uyurken bıçakla katletti. Ercan Özer'in olayın ardından torununu arayıp, 'Babaannenizi öldürdüm' dediği belirtildi.

Manisa'da Kadın Cinayeti: Evli Olduğu Erkek Tarafından Uyurken Öldürüldü - Resim : 1

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, şüpheli Ercan Özer gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Emine Özer’in cenazesi, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manisa'da Kadın Cinayeti: Evli Olduğu Erkek Tarafından Uyurken Öldürüldü - Resim : 2

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

