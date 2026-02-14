Manisa'da Kadın Cinayeti: Evli Olduğu Erkek Tarafından Uyurken Öldürüldü
Manisa'da, 83 yaşındaki Ercan Özer, evli olduğu 72 yaşındaki Emine Özer'i uyurken bıçakla öldürdü. Cinayet sonrası torununu arayıp 'Babaannenizi öldürdüm' dediği belirtilen Ercan Özer, gözaltına alındı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, şüpheli Ercan Özer gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Emine Özer’in cenazesi, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
