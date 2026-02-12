Kahramanmaraş’ta Kadın Cinayeti! Alev Ayrılmak İstediği İçin Katledildi!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde Hasan Hüseyin Subaşı kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Alev Koç'u aracında boğdu. Daha sonra adliyeye gidip, suçunu itiraf eden Subaşı, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Son Güncelleme:
Kahramanmaraş’ta Kadın Cinayeti! Alev Ayrılmak İstediği İçin Katledildi!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Hüseyin Subaşı (52), ile kız arkadaşı Alev Koç (39) arasında otomobilde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Hüseyin Subaşı, Alev Koç'u boğarak katletti. Olayın ardından Subaşı, Gaziantep Adliyesi'ne giderek mezarlıkta Alev Koç'u araç içerisinde boğarak öldürdüğünü söyledi.

Kahramanmaraş’ta Kadın Cinayeti! Alev Ayrılmak İstediği İçin Katledildi! - Resim : 1

JANDARMA, CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Bilgi verilen Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mezarlıkta araç içerisinde Alev Koç'un cansız bedenini buldu. Yapılan incelemenin ardından Koç'un cansız bedeni, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hasan Hüseyin Subaşı, jandarma ekiplerince Gaziantep’ten alınarak Pazarcık'a getirildi. Subaşı, işlemlerin ardından tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta Kadın Cinayeti! Alev Ayrılmak İstediği İçin Katledildi! - Resim : 2

KIZI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Alev Koç’un cenazesi bugün otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Narlı Cemevi’ne götürüldü. Cenazede Koç’un çocukları, anne-babası, kardeşleri ve diğer yakınları gözyaşı döktü. Alev Koç'un kız kardeşi, ablasının kıyafetine sarılıp koklayarak “Pisi pisine gitti ablam” diyerek ağıt yaktı. Alev Koç'un cenaze aracına götürüldüğü sırada kızı Şila Koç, “Annemi götürüyorlar” diyerek sinir krizi geçirdi. Alev Koç, törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahramanmaraş’ta Kadın Cinayeti! Alev Ayrılmak İstediği İçin Katledildi! - Resim : 3

Öte yandan Alev Koç'un eşinden ayrıldığı, 4-5 aydır Hasan Hüseyin Subaşı ile ilişkisi olduğu, ayrılmak isteyince de şüpheli tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

Adana’da Kadın Cinayeti! Okula Giden Çocukların Ardından Gelen Vahşet! Kadriye Evinde KatledildiAdana’da Kadın Cinayeti! Okula Giden Çocukların Ardından Gelen Vahşet! Kadriye Evinde KatledildiGüncel
Muğla’da Kadın Cinayeti! Fatma, İşe Giderken KatledildiMuğla’da Kadın Cinayeti! Fatma, İşe Giderken KatledildiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Kahramanmaraş Kadın cinayetleri
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Zeydan Karalar İçin Yeni Karar Zeydan Karalar İçin Yeni Karar
Uzmanından ‘Ramazan’ Uyarısı! ‘Peş Peşe İçmeyin’ Uzmanından ‘Ramazan’ Uyarısı! ‘Peş Peşe İçmeyin’
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Osman Gökçek Meclis'teki Kavgayı tv100'de Anlattı: 'Gereken Cevabı Verdik, Evlerine Gönderdik' Osman Gökçek Meclis'teki Kavgayı tv100'de Anlattı
Zeydan Karalar İçin Yeni Karar Zeydan Karalar İçin Yeni Karar
Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiriyor: Fiyat Farkı Yüzde 500'e Dayandı! Yaptırmayan Trafiğe Çıkamayacak Araç Sahipleri Dikkat: Fiyat Farkı Yüzde 500'e Dayandı! Yaptırmayan Trafiğe Çıkamayacak
Bebek Otel'in Sahibi Muzaffer Yıldırım'ın Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu Bebek Otel'in Sahibi Muzaffer Yıldırım'ın Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu
Yılın ilk Enflasyon Raporu! Merkez Bankası Başkanı Duyurdu: 2026 Yılı Enflasyon Tahmini Belli Oldu 2026 Yılı Enflasyon Tahmini Belli Oldu