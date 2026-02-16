Uyuşturucu Testi Vermişlerdi: Reynmen, Çakal ve Yağcı'nın Sonuçları Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çok sayıda isim geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı. Birçok isim ifade ve test işlemleri sonucu serbest bırakılmıştı.

Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş ile 'Çakal' mahlaslı rapçi Emirhan Çakal'ın saç örnekleri üzerinde yapılan uyuşturucu testlerinde esrar ve kokain tespit edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyonda ifadesi alınan Barış Murat Yağcı'nın test sonuçlarıysa negatif çıktı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında aralarında Hasan Can Kaya ve Reynmen ve Çakal'ın da aralarında olduğu 11 isim gözaltına alınmıştı. Hasan Can Kaya'nın testi negatif çıkmıştı.

Kaynak: DHA