Adliyede Kadın Hakimi Vurmuştu... O Savcıya İstenen Ceza Belli Oldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde kadın hakimi silahla yaralayan erkek savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan hakkında, yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede Kılıçaslan hakkında, 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs, cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal, silahla ve zincirleme şekilde tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçlarından 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçarslan, 13 Ocak'ta tartıştığı Hakim Aslı Kahraman’ı odasında silahla yaralamıştı. Savcının hakime takıntılı olduğu, daha önce kadına yönelik şiddet dosyalarında görev yaptığı ve Kahraman’ın da polis korumasında olduğu öğrenilmişti. Kahraman'ı silahla yaraladıktan sonra gözaltına alınan Muhammed Çağatay Kılıçaslan, 'kasten insan öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA