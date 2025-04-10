Valilik Uyardı, Şiddetli Rüzgar ve Kar Alarmı

Valilik uyardı, Başkent’te fırtına ve kar alarmı. Kar örtüsü 15 santimetreye kadar çıkacak, rüzgar 80 kilometre saati bulacak. Çatı uçmalarına baca zehirlenmelerine dikkat.

Valilik Uyardı, Şiddetli Rüzgar ve Kar Alarmı

Yurdun genelinde soğuk havalar etkisi devam ediyor. Başkentte kar yağışı beklenirken Valilik’ten de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı geldi. Yapılan uyarıda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Ankara Valiliği olumsuz hava koşullarına karşı sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan verilere yer verilerek “Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (buzlanma ve don olayı, tipi ile ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” dendi. Buna göre Ankara’da yarın öğle saatlerinde yer yer yağış başlayacak ve 5 ile 15 santimetre arası bir kar örtüsü oluşacak.

Rüzgar hızının 40 ile 80 kilometre saat arasında değişeceği de vurgulanan açıklamada “Çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelerle yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulunuldu.

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Kaynak: DHA

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