Erzurum’da Fırtına Çatıları Uçurdu Ağaçları Devirdi

Kentte gün boyunca etkili olan yağışlarla birlikte fırtına, saat 16.30’la birlikte kuvvetini daha da artırarak kent genelinde olumsuz koşullara neden oldu.

Merkez ilçe olan Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde etkili olan fırtına bazı binaların çatıları ve tabelalarını uçurdu; araçlarda maddi hasara yol açtı.

Araçların üzerine devrilen araçlara itfaiye ekipleri müdahale ederken, ağaçlar motorlu testerelerle keserken; uçuşan çatılara müdahale ederek binalarda tedbir aldı.

Üzerine çatı düşen bir otomobil bir rüzgarın etkisiyle ters dönerken, Palandöken’de ilçesinde bir kişinin üzerine ağaç devrildiği ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA