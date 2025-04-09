Sağanak Sele Yol Açtı, Evler Sular Altına Kaldı

Kars’ta etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Dere yatağı bölgesinde yer alan evleri ve ahırları sel dolayısıyla su bastı.

Sağanak Sele Yol Açtı, Evler Sular Altına Kaldı

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Bardaklı köyünde öğlenden sonra etkili olan sağanak yağmur, bölgede sele yol açtı. Bardaklı köyünde dere yatağı bölgesinde yer alan ev ve ahırlar selle birlikte sularla doldu. Vatandaşlar, eşyalarını selden kurtarmak için büyük çaba sarf etti.

Meteorolojinin daha önce uyarılarda bulunduğu Kars’ta, selin etkili olduğu Bardaklı köyünde can kaybı yaşanmazken suların bastığı evlerde maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kars sel
Rampadan İnerken Balataları Yandı, Alev Aldı Rampadan İnerken Balataları Yandı, Alev Aldı
Malatya'da Tofaş ile Çekici Çarpıştı: 8 Yaralı Malatya'da Tofaş ile Çekici Çarpıştı: 8 Yaralı
Beklenen Hasat Başladı! Sadece Yağmur Suyuyla Yetiştirildi Beklenen Hasat Başladı! Sadece Yağmur Suyuyla Yetiştirildi
Yapay Zeka Bu Mesleklerin Sonunu Getiriyor! Büyük Risk Altındaki Sektörler Belli Oldu, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Yapay Zeka Bu Mesleklerin Sonunu Getiriyor! Büyük Risk Altındaki Sektörler Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Altın Fiyatlarında Fırtına Öncesi Sessizlik! Uzmanı 'Daha Rekor Görmediniz' Diyerek Net Rakam ve Tarih Verdi! Piyasalarda Deprem Etkisi Yaratacak Uzmanı 'Daha Rekor Görmediniz' Diyerek Net Rakam ve Tarih Verdi!
Hakan Kara Kötü Haberi Verdi! Düşüşü Çok Büyük Oldu Hakan Kara Kötü Haberi Verdi! Düşüşü Çok Büyük Oldu
Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı
Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak
Koç Holding'den Yeni Rekor! Kimse Beklemiyordu Koç Holding'den Yeni Rekor! Kimse Beklemiyordu