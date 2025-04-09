Sağanak Sele Yol Açtı, Evler Sular Altına Kaldı

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Bardaklı köyünde öğlenden sonra etkili olan sağanak yağmur, bölgede sele yol açtı. Bardaklı köyünde dere yatağı bölgesinde yer alan ev ve ahırlar selle birlikte sularla doldu. Vatandaşlar, eşyalarını selden kurtarmak için büyük çaba sarf etti.

Meteorolojinin daha önce uyarılarda bulunduğu Kars’ta, selin etkili olduğu Bardaklı köyünde can kaybı yaşanmazken suların bastığı evlerde maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA