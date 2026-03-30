Uşak'ta Yolsuzluk Soruşturması... Özkan Yalım Dahil 9 Kişi Tutuklandı

Uşak Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden, aralarında Özkan Yalım’ın da bulunduğu 13 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

Özkan Yalım dahil 9 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

