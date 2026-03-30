Özkan Yalım'ın İfadesi Ortaya Çıktı: WhatsApp Yazışmalarına Ne Dedi?

Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Başkan Özkan Yalım ve beraberindeki 8 kişi tutuklandı. A.A isimli belediye çalışanı ile sevgili olduğu, şahsın belediyeye gelmeden maaş kazandığı ve SGK'lı olduğu iddialarının sorulduğu Yalım, "A.A. isimli şahıs belediye de sosyal tesislerinin kontrolü ve sosyal tesislerinin temizlik ve düzen kontrol işlerini yapan eski çalışandır. Şahsın ne zaman işe gelip gittiğini ben bilemem. Şahsın hangi gün izin kullandığını veya nerede görevli olduğunu ezbere bilmem mümkün değildir. İzmir'e hangi amaçla gittiğini de bilmem" dedi.

Yalım, şahsın çalışmadan belediyeden sigortalı yapıldığı iddialarınıysa reddetti.

25 MART'TA NE GÖRÜŞTÜ?

A.A.'nın telefon incelemesi sırasında, "Bornova Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü İdari Ofisten Özgür. Yarın (25 Mart) saat 12:30 da Başkanımız sizi Nevzat Kavalar Kültür

Merkezi Nikah Salonunda toplantıya çağırdı. 15 dakika önceden salonda bulunmanızı rica ederim" şeklinde bir mesaj tespit edildi. Bu mesaj Yalım'a soruldu. Yalım, "O tarihlerde Bornova Belediyesi'nde çalıştığı için iş yeriyle alakalı sorun yaşıyormuş, onunla alakalı görüşme yapmışım. Konuşmalar buna dairdir. Uşak Belediyesiyle alakası yoktur" ifadelerini kullandı.

WHATSAPP YAZIŞMALARINA NASIL YANIT VERDİ?

Şirket devri yaptığı Cihan Aras isimli şahısla arasında geçen WhatsApp yazışmaları da Yalım'a soruldu. Cihan Aras'ın, "Mesele Bulgaristan'daki gittiğimizde bazı şeylerin benim üstüme geçmesiyle başladı. Fakat bunların hepsinin sorumluluğunu kendisi aldı. Bunu da bugün konuşmada söyledi" yazışmasına istinaden Yalım ile arasında geçtiği düşünülen WhatsApp yazışmaları da dosyaya girdi.

Yazışmalarda, şirketin kendisine devrolması sonrası sorunlar yaşadığı anlaşılan Cihan Aras'ın, "Seninle yokum abi. Yanında değilim. Senin oğlunun bile oy vermediği dönemde ben senin için köpek gibi çalıştım. Sende merhamet duygusu yok muydu? Bana bunlar reva mı? Sana güvenimi yitirdim. Benim için yoksun artık" yazdığı tespit edildi. Yalım ise bu mesajlara; "Ya Cihan kapat konuyu. Gereksiz gereksiz yazıp durma. Gelen rakam benim için sorun değil. Tabi ki bana güveneceksin. Sorun yok. Sonucu ne olursa olsun, ben hallederim" dediği görüldü.

'BİLGİYİ SIZDIRANI DA İŞTEN ÇIKARTTIM'

Yalım, bu yazışmaların sorulması üzerine ifadesinde şu yanıtları verdi: "Cihan ARAS isimli şahsın telefon incelemesine cevap olarak yukarıda ifademde Ontech firmasını ve sahibini tanımadığımı söylemiştim, mesaj kayıtlarında da firmayı ve şahsı araştırmasını istediğime dair mesajlar vardır. Ayrıca işlerini iyi yapmamaları durumunda onlara iş verilmemesini söylediğim ortadadır. Buradan da anlaşılacağı üzere

gizli tanığın uydurduğu Ontech firmasından rüşvet iddialarının asılsız olduğu anlaşılmış ve ortaya çıkmıştır. Geçmiş dönemde yerleşmiş olan, özellikle satın alma birimindeki çalışan kişinin bilgi sızdırmasından dolayı belediyenin daha fazla zarara uğramasını önlemek amacıyla yazılan yazışmalardır. Ben bilgileri sızdıran şahsı da tespit ederek işten çıkarttım.

Cihan ARAS’a yurt dışından gelen mesajlar da yukarıda beyan ettiğim üzere Yalım unvanlı şirketlerimi devretmem üzerine şahsın şirketin işlerini takip etmesinden kaynaklı mesajlardır."

Kaynak: TV100