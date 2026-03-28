Özgür Özel'den 'Özkan Yalım' Açıklaması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması çağrısıyla her hafta sonu Türkiye’nin farklı bir ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" 100. mitingi Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında tutuklu belediye başkanlarından Orta dDoğu'daki gelişmelere kadar birçok konuya değindi. Özgür Özel'in gündeminde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alınması da vardı.

Özel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasına ilişkin görüntülerin Sabah gazetesinde yayımlanmasına sert sözlerle tepki gösterdi.

'SORUMLULUĞUMUZ NEYİ GEREKTİRİYORSA YAPARIZ'

Özkan Yalım hakkındaki iddialara ilişkin konuşan CHP lideri Özel, şunları söyledi:

"Dün erken saatlerde Uşak Belediyesi’ne, Belediye Başkanımız Özkan Yalım’a operasyon yapıldı. Konunun iki tarafı var. Bunu burada Çanakkale’nin vicdanında açık açık konuşmam lazım. Bir tarafı; ‘efendim AVM’de kusur vardı,10 kamyon al dedi belediyeye. Üç alayım dedi, olmadı ve şikayetçi oldu.’ Bakacaklar. Kendine almamış, ‘Belediyeye’ demiş. O zorlamaya icbar, ona irtikap falan bakacaklar, neyse çıkacak. Kendi cebine bir şey almamış 300 tane TIR’ı olan, Uşak’ın en zenginlerinden biri olan. Bunları yaptılar, bununla siyaseten mücadele ederiz.

Bu sırada bazı görüntüler ortaya çıktı. Öncelikle şunu söyleyeyim. O görüntüler ve tabii ki şu anda dört gün içeride, nedir konuşup kendini anlatacak. Özkan Yalım o görüntülerle ilgili ailesine karşı sorumludur, partimize karşı sorumludur. Biz de Uşak halkına karşı sorumluyuz. O konuda sorumluluğumuz neyi gerektiriyorsa yaparız.

Oradaki herkesin bir ailesi, annesi, babası, evladı var. Oradaki evlat da birisinin evladı. Orada kime ne yanlış yapıldıysa o konuda üstüme ve partime hangi etik sorumluluk düşüyorsa hepsini üstlenmeye, gereğini yapmaya hazırım."

Kaynak: Haber Merkezi