Gazeteci Alican Uludağ'a 3 Suçlamadan Dava Açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu gazeteci Alican Uludağ hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede Uludağ’ın, “zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve yargı organlarını aşağılama” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarını işlediği iddia edildi. Savcılık, Uludağ hakkında 3 yıl 8 aydan 23 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep etti.

X PAYLAŞIMLARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Soruşturma, Uludağ’ın sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek resen başlatılmıştı. Ankara’da gözaltına alınan Uludağ, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul’a sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA