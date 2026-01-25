Uşak'ta Gizemli Ölüm! Parkta Erkek Cesedi Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uşak’ın Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Millet Bahçesi’nde bir erkek cesedi bulundu. Parkta duvar kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan kimlik tespitinde ölen kişinin 53 yaşındaki Ali Keskin olduğu belirlendi.

İLK TESPİTLER

İlk incelemelerde Keskin’in baş bölgesinde yaralanmalar bulunduğu öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

