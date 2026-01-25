Cansız Bedeni Çöp Konteynerinde Bulunmuştu: Şişli'deki Vahşette 3 Gözaltı: Yurt Dışına Kaçarken Yakalandılar

İstanbul Şişli’de bir çöp konteynerinde bulunan cansız bedenin Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’ya ait olduğu belirlendi. Olayın ardından yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsü mercek altına alındı. Özbekistan uyruklu 2 şüpheli yurt dışına kaçmaya çalışırken havalimanında gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilerin cesedi valiz ile taşıdıkları anlara ait güvelik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Duatepe Mahallesi'nde kağıt toplayan O.Ç., Kuyulubağ Sokak'ta bulunan konteynerde çarşafa sarılı cesedi fark etti. Polis merkezine giden O.Ç. durumu bildirerek, ekiplerle olay yerine geldi.

Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çevrede önlem alarak detaylı inceleme başlattı. Ekipler, konteynerde ve çevresinde delil araştırması yaptı. İncelemeler sırasında cansız bedenin başının ve uzuvlarının kesildiği belirlendi.

Cansız Bedeni Çöp Konteynerinde Bulunmuştu: Şişli'deki Vahşette 3 Gözaltı: Yurt Dışına Kaçarken Yakalandılar - Resim : 1

TAŞIDIKLARI VALİZ BULUNDU

Görgü tanıklarından alınan bilgiler doğrultusunda olay yerinde görüldüğü belirtilen şüphelilerle ilgili inceleme başlatıldı. Yine bu şüphelilerin konteyner çevresinde ellerinde görülen valiz ise aynı mahallede Bozkurt Caddesi'nde bulunarak incelendi.

Cansız Bedeni Çöp Konteynerinde Bulunmuştu: Şişli'deki Vahşette 3 Gözaltı: Yurt Dışına Kaçarken Yakalandılar - Resim : 2

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan cesetten alınan parmak izi sorgusu sonucunda, kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olduğu belirlendi.

Cansız Bedeni Çöp Konteynerinde Bulunmuştu: Şişli'deki Vahşette 3 Gözaltı: Yurt Dışına Kaçarken Yakalandılar - Resim : 3

Polisin olay yerindeki incelemesi sona ererken, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cansız Bedeni Çöp Konteynerinde Bulunmuştu: Şişli'deki Vahşette 3 Gözaltı: Yurt Dışına Kaçarken Yakalandılar - Resim : 4

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda cinayeti Durdona Khokimova ile sevgili olduğu öğrenilen D.A.U.T. isimli Özbekistan uyruklu şüphelinin öldürdüğü, G.A.K. isimli şüphelinin de ona yardım ettiği öğrenildi.

Yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünün izlenmesinin ardından iki şüphelinin Gürcistan'a kaçmak için İstanbul Havalimanı'na gittiği tespit edildi. Şüpheliler 8 saatlik çalışmanın ardından yurt dışına kaçmadan önce gözaltına alındı.

Cansız Bedeni Çöp Konteynerinde Bulunmuştu: Şişli'deki Vahşette 3 Gözaltı: Yurt Dışına Kaçarken Yakalandılar - Resim : 5

CESEDİ TAŞIDIKLARI ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin cesedi valiz ile taşıdıkları anlara ait güvelik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki şüphelinin valizi sokak sokak taşıdığı bir pasajdan geçtiği ve çöp konteynerine poşet içerisinde bişey attıkları görülüyor.

BİR ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA

Öte yandan devam eden soruşturmada E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

