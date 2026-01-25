Balıkesir Sındırgı'da Bir Deprem Daha

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.29'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Balıkesir Sındırgı'da Bir Deprem Daha
Günlerdir art arda 3 ve üzeri büyüklüğündeki depremlerle sallanan Balıkesir'de bir deprem daha oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Sındırgı ilçesinde bugün saat 12.29'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Balıkesir'deki son depremler ise şöyle:

  • 25 Ocak Pazar: Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde.
  • 24 Ocak Cumartesi: Sabah saatlerinde 10 saniye arayla peş peşe 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Gece de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
  • 22 Ocak Perşembe: 4 büyüklüğünde deprem.
  • 21 Ocak Çarşamba: 4.5, 4.4 ve 4.1 büyüklüğünde.

