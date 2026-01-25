Şişli'de Çöp Konteynerine Atılan Kadının Cesedini Bulan Hurdacı Konuştu

Türkiye Şişli'deki vahşeti konuşuyor... Başı ve uzuvları kesildikten sonra çöp konteynerine atılan Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın cansız bedenini bulan hurdacı Okan Çetinbaşlar konuştu. Çetinbaşlar, cesedi nasıl bulduğunu anlattı.

Şişli'de Çöp Konteynerine Atılan Kadının Cesedini Bulan Hurdacı Konuştu
İstanbul'un Şişli ilçesinde, Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın cansız bedenini çöp konteynerinde bulan hurdacı Okan Çetinbaşlar, dün gece yaşananları anlattı.

Cesedi nasıl bulduğunu tv100 muhabiri Başak Bilgin’e anlatan Çetinbaşlar, "Sıcaklık hissedince içinde ceset mi var diye aklımdan geçirdim. Hayvan olsa kaldırabilirim diye düşündüm. Kaldıramadığım için ceset olduğunu anlayıp direk karakola gittim. Karakolun kapısındaki polise, 'Abi sanırım torbanın içinde ceset buldum' dedim. Sonra polis arkadaşlarla birlikte geri döndük. Onlara çıkarmalarında yardım ettim. İçini açtıklarında cansız bedene rastladık" diye konuştu.

'ŞOKA GİRDİM'

Çetinbaşlar'ın açıklaması şöyle:

"Ben çöplere çıkıyorum, ek iş olarak hurda topluyorum. Dün akşam da yukarıda ve buradaki çöp konteynerlerine baktım. Burada bir şey bulamayınca aşağıdakine gittim. Çöpleri ayıklarken siyah bir torba buldun. Yırttığımda içinden çarşaf çıktı. Düğümlenmiş şekilde olan çarşafı açamadım. İçinde kıyafet, çamaşır var sandım, kaldırmaya çalıştım. Kaldıramayıp poşeti altına doğru yırtınca kan izlerini gördüm. Şoka girdim, elim ayağım boşaldı. Ne yapacağımı bilemedim.

'SANIRIM CESET BULDUM'

Ne olduğunu anlamak için dokundum. Sıcaklık hissedince içinde ceset mi var diye aklımdan geçirdim. Hayvan olsa kaldırabilirim diye düşündüm. Kaldıramadığım için ceset olduğunu anlayıp direk karakola gittim. Karakolun kapısındaki polise, 'Abi sanırım torbanın içinde ceset buldum' dedim. Olayı anlatınca memur arkadaş önce 'hayvan olabilir mi?' diye sordu. Sonra polis arkadaşlarla birlikte geri döndük. Onlara çıkarmalarında yardım ettim. İçini açtıklarında cansız bedene rastladık. Ben olmasam bulunmayabilirdi. Böyle insanları lanetliyorum."

Şişli'de Vahşet! Çöp Konteynerinde Başı Kesik Kadın Cesedi BulunduŞişli'de Vahşet! Çöp Konteynerinde Başı Kesik Kadın Cesedi BulunduGüncel

Cansız Bedeni Çöp Konteynerinde Bulunmuştu: Şişli'deki Vahşette 3 Gözaltı: Yurt Dışına Kaçarken YakalandılarCansız Bedeni Çöp Konteynerinde Bulunmuştu: Şişli'deki Vahşette 3 Gözaltı: Yurt Dışına Kaçarken YakalandılarGüncel

