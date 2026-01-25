Aylardır Yoğun Bakımda... Fatih Ürek'in Son Durumu ne? Yeni Açıklama Geldi
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası aylardır yoğun bakımda olan ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in son sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama geldi.
Geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede 15 Ekim’den bu yana tedavisi devam eden şarkıcı Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili avukatı tarafından açıklama yapıldı.
Ürek’in avukatı Berrin Ayata tarafından yapılan açıklamada, "Geçirdiği talihsiz kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Fatih Ürek için tüm tıbbi prosedürler eksiksiz şekilde uygulanmaktadır" denildi.
"Süreç kısmi olarak olumlu yönde ilerlemektedir" denilen açıklamada, "Manevi desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
