Dondurucu Soğuklara Veda: Sıcaklıklar 6 Derece Birden Artacak Ama... Yeni Sağanak Dalgası Geliyor
Bol kar yağışlı ve dondurucu soğuk hava yerini yalancı bahara bıraktı. Bugünden itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacak. Antalya'da sel tehlikesi devam ederken, yeni haftada batı illerine ise yoğun sağanak yağış gelecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre ülke genelinde hava sıcaklığı artmaya devam edecek.
Bugün kuzey, Trakya'nın batısı, Marmara'nın güneydoğusu, Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in doğusu ile Bolu, Tokat, Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
YENİ SAĞANAK DALGASI GELİYOR
Yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. MGM'nin sarı kod yayınlayarak uyardığı Antalya'da sel ve su baskını tehlikesi devam ediyor.
DONDURUCU SOĞUKLARA VEDA
Hava sıcaklığının ülke genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, geçtiğimiz hafta adeta donan Doğu ve Güneydoğu kentlerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Ülkenin iç ve Doğu kesimlerinde don ve buzlanma riski de sürüyor.
HAVA SICAKLIKLARI NASIL?
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 6/14 derece
- İstanbul 7/14 derece
- Denizli 7/17 derece
- İzmir 11/18 derece
- Adana 4/16 derece
- Ankara 3/10 derece
- Samsun 7/15 derece
- Erzurum eksi 11/0 derece
- Malatya eksi 4/3 derece
- Kars eksi 15/eksi 2 derece
- Diyarbakır eksi 3/6 derece
- Gaziantep eksi 2/7 derece
