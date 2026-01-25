Motorinin Ardından Benzine de Zam! Tabela Yine Değişiyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Motorinin ardından bu kez benzine zam yolda...

Son Güncelleme:
Motorinin Ardından Benzine de Zam! Tabela Yine Değişiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

NTV'nin haberine göre; benzine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 kuruş zam geliyor.

Geçen hafta da motorinin litre fiyatına 2,43 lira zam yapılmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: NTV

Etiketler
Benzin Akaryakıt
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Ekonomide Yeni Dönem Sinyali: Bakan Şimşek Üç Olumlu Gelişmeyi Sıraladı Bakan Şimşek Duyurdu! Ekonomide Üç Kritik Olumlu Adım
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Yargıtay Noktayı Koydu İkramiye Krizi Çözüldü: Artık Bu Çalışanlar da Ek Ödeme Alacak Yargıtay Noktayı Koydu İkramiye Krizi Çözüldü: Artık Bu Çalışanlar da Ek Ödeme Alacak
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji’den 15 İl İçin Sağanak Alarmı Meteoroloji’den 15 İl İçin Sağanak Alarmı
Bayrampaşa Belediyesi Soruşturması Derinleşiyor... 2 Kişi Daha Tutuklandı Bayrampaşa Belediyesi Soruşturması Derinleşiyor
Motorinin Ardından Benzine de Zam! Tabela Yine Değişiyor Motorinin Ardından Benzine de Zam
Sındırgı'da Yine Deprem Paniği... 5 Ayda 30 Bin Sarsıntı Sındırgı'da Yine Deprem Paniği... 5 Ayda 30 Bin Sarsıntı
Düğünlerde Bir Devir Kapanıyor! Davetiyelere 'Getirmeyin' Notu Eklendi Düğünlerde Bir Devir Kapanıyor! Davetiyelere 'Getirmeyin' Notu Eklendi