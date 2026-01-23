Kim Milyoner Olmak İster'de Şoke Eden Anlar: Yarışma Başladığı Gibi Bitti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ''Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?' sorusu yöneltildi. Yarışmacı ilk soru heyecanıyla soruya yanlış yanıt verince herkes şoke oldu.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Selin Kuranoğulları isimli yarışmacı, henüz ilk soruda heyecanına yenilerek herkesi şaşırttı.
Yarışmacının karşısına ilk soruda, "Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?" sorusu çıktı. Yarışmacı ilk soruda joker hakkını da kullanmayarak ve heyecanına yenilerek 'C-2' cevabını verdi.
HERKES ŞOKE OLDU
Yanlış cevap sonrası ünlü sunucu, izleyiciler ve hatta yarışmacı da büyük şaşkınlık yaşadı. Yarışmacı ödül alamadan yarışmaya veda etti.
Sorunun doğru yanıtı 4 seçeneğiydi.
