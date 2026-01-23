Kim Milyoner Olmak İster'de Şoke Eden Anlar: Yarışma Başladığı Gibi Bitti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Selin Kuranoğulları isimli yarışmacı, henüz ilk soruda heyecanına yenilerek herkesi şaşırttı.

Yarışmacının karşısına ilk soruda, "Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?" sorusu çıktı. Yarışmacı ilk soruda joker hakkını da kullanmayarak ve heyecanına yenilerek 'C-2' cevabını verdi.

HERKES ŞOKE OLDU

Yanlış cevap sonrası ünlü sunucu, izleyiciler ve hatta yarışmacı da büyük şaşkınlık yaşadı. Yarışmacı ödül alamadan yarışmaya veda etti.

Sorunun doğru yanıtı 4 seçeneğiydi.

Kaynak: Haber Merkezi