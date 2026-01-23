Kim Milyoner Olmak İster'de Şoke Eden Anlar: Yarışma Başladığı Gibi Bitti

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ''Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?' sorusu yöneltildi. Yarışmacı ilk soru heyecanıyla soruya yanlış yanıt verince herkes şoke oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de Şoke Eden Anlar: Yarışma Başladığı Gibi Bitti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Selin Kuranoğulları isimli yarışmacı, henüz ilk soruda heyecanına yenilerek herkesi şaşırttı.

Yarışmacının karşısına ilk soruda, "Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?" sorusu çıktı. Yarışmacı ilk soruda joker hakkını da kullanmayarak ve heyecanına yenilerek 'C-2' cevabını verdi.

HERKES ŞOKE OLDU

Yanlış cevap sonrası ünlü sunucu, izleyiciler ve hatta yarışmacı da büyük şaşkınlık yaşadı. Yarışmacı ödül alamadan yarışmaya veda etti.

Sorunun doğru yanıtı 4 seçeneğiydi.

