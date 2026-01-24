Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkmıştı! Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Doğukan Güngör’den İlk Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden alınan kan ve saç örnekleri Adli Tıp Kurumu’nda incelendi. Savcılığa gönderilen raporda, aralarında “Kızılcık Şerbeti”nin başrol oyuncularından Doğukan Güngör’ün de bulunduğu 14 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Rapora göre Güngör’ün örneklerinde hem kokain hem de esrar maddesine rastlandı. Bu gelişmenin ardından, dört sezondur dizinin ana kadrosunda yer alan oyuncunun projeyle yollarının ayrıldığı öğrenildi.

Kadrodan çıkarılmasıyla gündeme gelen Doğukan Güngör, yaşananların ardından sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna ilk açıklamasını yaptı.

Güngör, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“4 sezondur büyük bir şevkle çalıştığım Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmden son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle yönetimin aldığı kararla çıkarıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum. Bu hayatta herkes hata yapabilir ki ben de bir hata yaptığımı ancak bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım.

Her şerde bir hayır vardır inancıyla, bu son yaşadığım olaydan sonra kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için kendime söz vermiştim. Oysa bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım. Kamuoyunu da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım ve kendime verdiğim temiz bir hayat sözünü tutarak daha güzel işlerde çok yakında tekrar siz sevenlerimle birlikte olacağım. Bu kötü günlerde benim yanımda olan benden sevgisini esirgemeyen tüm dostlarıma, sevgili hayranlarıma ve canım aileme çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız”

Kaynak: Haber Merkezi