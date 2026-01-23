Kıvanç Tatlıtuğ Setlere Geri Dönüyor! Bölüm Başı Ücreti Dudak Uçuklattı

Yeni dizi projesi için yapımcı Mehmet Bozdağ ile anlaşan Kıvanç Tatlıtuğ’un, dijital platformda yayınlanması beklenen yapımdan bölüm başına yaklaşık 4 milyon TL kazanacağı iddia ediliyor.

Türk televizyonlarının en gözde isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir dizi projesiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Son olarak “Aile” dizisinde canlandırdığı Aslan Soykan karakteriyle büyük ilgi gören başarılı oyuncu, yapımcı Mehmet Bozdağ ile yeni bir proje için anlaşma sağladı.

Uzun süredir yeni bir diziyle izleyici karşısına çıkmayan Tatlıtuğ’un, dijital bir platformda yayınlanması planlanan yapımda başrol üstleneceği konuşuluyor. Projede kadın başrol için ise Pınar Deniz’in adı geçiyor. Deniz’e teklif götürüldüğü ancak henüz resmi bir yanıt vermediği kulislerde dile getiriliyor.

BÖLÜM BAŞI ÜCRETİ ORTAYA ÇIKTI

Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni diziden alacağı ücret de gündem oldu. İddialara göre ünlü oyuncu, projede bölüm başına yaklaşık 4 milyon TL kazanacak.

REKLAM ANLAŞMASIYLA DA GÜNDEM OLMUŞTU

Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda bir bankanın reklam yüzü olarak kamera karşısına geçmiş ve bu anlaşmadan 1 yıl için yaklaşık 2,5 milyon dolar kazandığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Söz konusu reklam anlaşmasının son dönemin en yüksek bütçeli işlerinden biri olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Kıvanç Tatlıtuğ
