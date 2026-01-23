Ufuk Özkan’a Donör bulundu mu? Kardeşi Açıkladı, İşte Son Durumu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Geniş Aile”, “Oflu Hoca”, “Emret Komutanım” ve “Cenazemize Hoşgeldiniz” gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Oyuncunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, tedavi sürecinin yakından takip edildiği bildirildi.

DONÖR BULUNDU MU?

Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ağabeyi için netleşmiş bir donör adayı bulunmadığını duyurdu. Kamuoyunda yer alan bazı paylaşımlara tepki gösteren Özkan, şu ifadeleri kullandı:

“Gerçeğe aykırı, teyitsiz ve izinsiz yapılan bu tür paylaşımlar; hem toplumu yanlış bilgilendirmekte hem de devam eden tıbbi ve hukuki süreci doğrudan zorlaştırmaktadır. Organ nakli süreci, belirli etik kurallar ve yasal prosedürler çerçevesinde yürütülmektedir.”

ZİYARET YASAĞI

Umut Özkan, açıklamasında ağabeyinde üst solunum yolu enfeksiyonu geliştiğini ve yapılan tetkikler sonucunda İnfluenza A testinin pozitif çıktığını belirtmişti. Doktorların, bu enfeksiyonun mevcut karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığına dikkat çektiğini aktaran Özkan, bu nedenle yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretlerin kısıtlandığını duyurmuştu.

ACİL DONÖR ÇAĞRISI

Kardeş Umut Özkan, donör arayışının devam ettiğini vurgulayarak özellikle sanat ve tiyatro camiasından, daha önce Ufuk Özkan ile yolu kesişmiş kişilerin kendisiyle Instagram hesabı üzerinden iletişime geçmelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Gösterilen hassasiyet için de teşekkür etti.

Ufuk Özkan’ın sağlık durumunun kritikleşmesi üzerine sanat dünyasından birçok isim sosyal medya üzerinden “acil donör” çağrısı yapmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi